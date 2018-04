Dimentica le chiavi dell'hotel in stanza: si arrampica sulla facciata ma qualcosa va storto...

di Michelangelo Cecchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CURTAROLO - Haledella suae per rientrare ha tentato unasullaper rientrare dalla. Qualcosa è andato storto, ha perso la presa, ed èsulla pensilina dell'ingresso della struttura. È avvenuto nella serata di sabato nell'a Santa Maria di Non. Nella sfortuna è comunque andata bene al trentenne di Curtarolo che aveva prenotato la stanza. Ricoverato nell'ospedale di Camposampiero per le contusioni subite, non corre pericolo di vita. Fosse caduto direttamente al suolo, le conseguenze sarebbero state certamente molto più serie. Fortunatamente non è andata così. Rimane da capire come mai l'uomo abbia scelto di affrontare la scalata, anziché chiedere che gli fosse aperta la stanza direttamente dal personale della reception...