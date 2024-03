ROVIGO/PADOVA - Quattromila persone sugli spalti, pubblico insolito per la serie A Elite. Le telecamere di Rai 2 a trasmettere eccezionalmente in diretta un match di campionato. Le 91 "leggende" della Rugby Rovigo premiate la mattina per le oltre cento presenze in rossoblù e in passerella nell'intervallo del match. Un derby d'Italia palpitante, finito 12-10 per i Bersaglieri come all'andata. Tutto questo è stato FemiCz Rovigo-Petrarca Padova, match clou del 16° turno di serie A Elite. Hanno vinto i padroni di casa in rimonta, tornando primi in classifica dopo che il Viadana li aveva superati battendo 26-20 il Colorno nell'anticipo. Ma al "Battaglini" gremito si è visto il Petrarca più bello della stagione, contro il quale tutti dovranno fare i conti nei play-off. Ha avuto il solo demerito di non concretizzare la mole di gioco prodotta con insistite azione alla mano sull'asse o al largo, come non si era abituati a vedergli creare.

Derby d'Italia al cardiopalma

I padovani hanno dominato possesso e conquista. Sono entrati sei volte palla in mano nei 22 metri avversari contro l'unica volta del Rovigo (al 77'). Ma hanno concretizzato solo con la bella meta iniziale (2') di Andrea De Masi, trasformata da Cameron Lyle. Poi si sono sempre infranti contro i loro errori e la stoica difesa rodigina che li induceva. Così la formichina Rovigo ha risalito la china al piede e punito la cicala Petrarca capovolgendo il risultato. Decisivi 4 calci dalla distanza dell'inglese Jacob Atkins (100%) autentico mago dei pali. Palo e palla dentro nel primo. Due traverse e palla dentro nel terzo. Mai visto! L'azzurro Paolo Garbisi (pali contro Francia e Scozia) deve andare a scuola da lui. Padova ha risposto solo con una calcio di Lyle, che poi si è rifatto male alla gamba, forse seriamente, e ha dovuto uscire. La corsa ai primi due posti, valevoli per giocare le semifinali in casa, a due turni dalla fine sembra decisa, anche se non ancora matematicamente. Li conquisteranno Rovigo e la sorpresa (relativa) Viadana. Sul fronte retrocessione invece impresa del Sitav Lyons che ha superato 43-26 il Valorugby Emilia in rimonta (era sotto 26-0 al 28') e ha agganciato il Mogliano al penultimo posto. Se il campionato finisse oggi si andrebbe allo spareggio per non retrocedere. Ma pare che coordinamento dei club e Fir siano sulla stessa linea per bloccare le retrocessioni e riportare il campionato a dieci squadre. Ne sapremo di più giovedì dopo l'incontro fra le parti.