Fra Rugby Rovigo e Petrarca scintille già in amichevole: il primo derby finisce in rissa

ROVIGO - Ma quale partita amichevole. Fra Rovigo e Petrarca nel rugby non può esistere. L’aveva scritto il collega Toni Liviero nell’inserto di presentazione, raccontando la tradizione del derby. E puntualmente succede in campo. FemiCz Rovigo-Petrarca Padova, prima uscita stagionale per entrambe le squadre, è un match vero, combattuto, a tratti spettacolare, vinto 15-7 dai rossoblù padroni di casa e, soprattutto, finito con una maxi rissa. Come non si vedeva da tempo, neanche nelle sfide di campionato.

Succede a 4’ dalla fine. Matteo Maria Panunzi in un placcaggio solleva e tiene alto per una gamba Facundo Diederich Ferrario, rischiando di capovolgerlo a testa in giù nel successivo intervento dei compagni.

Quando l’inadeguato (per un derby e non solo per questo episodio) arbitro Merli fischia, scatta la reazione del sanguigno estremo argentino. Si avventa sul mediano di mischia petrarchino e lo prende a pugni in testa mentre è steso a terra, scatenando la rissa generale. Tutti contro tutti. Con il coach rossoblù Alessandro Lodi corso giù dalla tribuna a placare gli animi, insieme ai pochi giocatori che non perdono la testa, e il coro del pubblico infiammato a cantare “I campioni dell’Italia siamo noi!”. Risultato: doppia espulsione (forse a Panunzi bastava il giallo) e tradizione del derby confermata. Anche in amichevole.

LA CRONACA

Per il resto è una gara, 4 tempi da 20’, piacevole per i circa mille spettatori. Si vede un Petrarca più propenso al gioco, alla manovra alla mano (mai usati i calci tattici) rispetto al passato. Autore della meta più spettacolare: azione interminabile oltre le dieci fasi, sempre ben sostenute e riproposte, con cambi di fronte, avanzamenti al largo o sull’asse fino all’intelligente passaggio corto di Tebaldi per liberare Trotta in mezzo ai pali.

Rovigo risponde con il combattimento e la ferrea difesa, come nella finale scudetto, disinnescando le maul rivali e dimostrandosi letale con la propria nella prima meta di Visentin: 20 metri di drive, cambio un paio di volte direzione nonostante il primo stop e palla posta sul lato libero dalla guardia per sganciare il mediano di mischia e segnare. Una meta in superiorità numerica (giallo a Casolari) come la seconda (giallo a Montilla), nata sempre dalla pressione di due maul, stavolta fermate con il turn-over, e dal passaggio sbagliato fra Panunzi e Destro nella liberazione, che regala la mischia a 5 metri al Rovigo. La vince ruotandola e mandando dentro in prima fase il baby Gardinale.

In mezzo c’è pure il drop di Atkins (come Montemauri in finale) che dimostra quanto i Bersaglieri, forse, hanno voluto di più la vittoria, conservando nell’era Lodi l’imbattibilità casalinga anche in amichevole. Ma, come visto, un derby d’Italia non può mai essere amichevole.

IL TABELLINO

FEMI-CZ ROVIGO 15

PETRARCA PADOVA 7

MARCATORI: pt 10’ m. Visentin tr. Atkins (7-0), 37’ m. Trotta tr. Lyle (7-7), 40’ drop Atkins (10-7); st 69’ m. Gardinale (15-7)

ROVIGO: Diederich Ferrario; Sarto, Moscardi, Uncini, Vaccari; Atkins, Visentin; Casado Sandri, Sironi, Meggiato; Ferro (c.), Ortis; Swanepoel, Ferraro, Quaglio.

Entrati: Della Sala, Leccioli, Giulian, Walsh, Pomaro, Steolo, Munro, Lubian, Cosi, Boscolo, Chillon, Bassin, Dogliani, Bacchetti, Gardinale. All. Lodi

PETRARCA: Esposito; Bellini, Fou, Caputo, Coppo; Lyle, Citton; Vunisa, Casolari, Trotta (c.); Quaranta, Galetto; D’Amico, Luus, Borean.

Entrati: Brugnara, Montilla, Bizzotto, Bonfiglio, Marchetti, Tebaldi, Broggin, Scagnolari, Botturi, Cugini, De Masi, Destro, Fioriti, Goldin, Minozzi, Navarra, Panunzi. All. Marcato

ARBITRO: Merli (Ancona); gdl Boraso e Vinci (Rovigo)

NOTE: parziali quarti 7-0, 3-7, 0-0, 5-0. Spettatatori 1.000 circa, campo buono, 24° Cartellini: gialli 4’ Casolari, 66’ Montilla (Petrarca Rugby); rossi 7’ Diederich Ferrario e Panunzi. Calciatori: Atkins 2/2 (dr 1/1), Chillon 0/1, Lyle 1/1