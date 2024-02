Padova. Dormivano in una casa abbandonata colma di rifiuti, controllo anti-degrado della polizia

PADOVA - Vestiti, spazzatura, tende da campeggio. All'interno di una casa a due piani abbandonata in via Corrado, a Padova, trovavano rifugio chissà quante persone.

Per arrivarci si deve attraversare un giardino incolto. L'ambiente esterno è pieno di rifiuti, dentro c'era una tenda, effetti personali, ferraglia. Nella casa c'erano 3 stranieri, due ghanesi di 37 e 35 anni, incensurati, e un tunisino di 65 anni. Quest'ultimo, accompagnato in questura, aveva precedenti per immigrazione clandestina e false attestazioni sulla propria identità: è stato espulso.

Si tratta del terzo servizio antidegrado disposto in città in pochi giorni, dopo il controllo in via Tre Venezie il 19 gennaio e l'accesso alla struttura abbandonata di via Goldoni che il 25 gennaio è stata chiusa.