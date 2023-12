Il dramma di Cristian: la serata con gli amici in discoteca, poi lo schianto a 5 giorni dalla laurea

VILLA ESTENSE - Avrebbe dovuto laurearsi giovedì, a Ferrara, Cristian Disarò, il 24enne di Villa Estense morto in un tragico incidente all'alba di ieri. Il giovane stava rincasando da una serata in discoteca a Padova con gli amici, quando la sua Renault Clio ha improvvisamente sbandato e ha impattato violentemente contro un tombino di cemento. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Una disgrazia a cui gli stretti famigliari del ragazzo fanno fatica a trovare spiegazione.

Nel primo pomeriggio di ieri, il sindaco di Villa Estense, Paolo Oppio, e il parroco don Giuliano Giacon hanno fatto visita alla famiglia dello studente, che abitava in una villetta di via Marzare. Una casa con giardino, ristrutturata da poco e immersa nella quiete della campagna della Bassa.

La famiglia di Cristian aveva scelto questo posto dopo aver abitato in vari comuni del circondario, principalmente a Granze. Lì sono ancora in tanti a ricordare Silvia, Cristian e Filippo, persone ben inserite nella comunità e capaci di creare legami positivi con tutti.

Ora si erano trasferiti a Villa Estense e speravano di vivere in serenità. «Sono momenti di enorme tristezza - dichiara il primo cittadino - È difficile trovare le parole per queste disgrazie, che ti lasciano senza fiato.

Quando ho appreso della notizia, credevo si trattasse di persone sconosciute. Poi ho visto la madre di Cristian e ho riconosciuto la mamma di un ragazzo che giocava a calcio con mio figlio. È stato molto difficile».



LA SOLIDARIETÁ

La mamma Silvia Moro e il fratello Filippo, affranti dal dolore, hanno accolto le parole di conforto e condiviso le loro emozioni. Sindaco e sacerdote hanno offerto la loro massima disponibilità verso la famiglia, trasferitasi a Villa Estense appena due mesi fa.

La madre di Cristian ha detto tra le lacrime al primo cittadino: «Stiamo vivendo una tragedia e dobbiamo ancora renderci conto dell'accaduto. Questa settimana, mio figlio avrebbe dovuto laurearsi in biologia».

Cristian Disarò era un ragazzo dedito agli studi e frequentava con passione l'Università di Ferrara. Dopo anni passati a dare esami e completare il tirocinio, aveva ultimato la tesi e mancava solo la discussione.

Un traguardo agognato e un punto di partenza per una felice carriera professionale. Dai suoi post su Instagram emerge l'immagine di un ragazzo amante della vita e con un forte senso dell'umorismo, capace di creare legami positivi di amicizia e di farsi volere bene.

Sono molte le storie pubblicate assieme a Giulia, la sua fidanzata. Momenti di tenerezza e complicità, vissuti con sorriso e ironia. Tra loro c'era un sentimento profondo: Giulia e Cristian condividevano la passione per i viaggi, le passeggiate e la buona cucina.



FELICI AL RISTORANTE

L'ultima immagine assieme risale appena ad un mese fa: erano insieme in un ristorante e ridevano felici. Cristian amava circondarsi di amici e stare in compagnia durante il tempo libero, magari davanti ad una pizza o un piatto di sushi.

Non erano rari i momenti in cui lui e gli amici facevano escursioni sui colli o, d'estate, andavano al mare nelle spiagge vicine. Viveva la sua giovinezza come tanti ragazzi di oggi: vestiva alla moda e ascoltava la musica del momento, postando molte clip di canzoni trap o dei nuovi cantautori della scena.

Tra tutti, la sua principale figura di riferimento era mamma Silvia, appassionata di calcio e giocatrice del Futsal Sme di Solesino. Una mamma che gli aveva insegnato i valori sani della vita, anche attraverso la pratica dello sport. Chi ha visto Silvia in queste ore, racconta di una madre che cerca di farsi forza e reagire ad un dolore indicibile.