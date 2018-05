Crisi respiratoria mentre è in ufficio: i colleghi intervengono e riescono a salvarla

di Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTAGNANA -: i colleghi la soccorrono in attesa dell'ambulanza. E' una disavventura a lieto fine quella successa ieri mattina in un'azienda di, dove unai ha avuto una. Erano circa le 9: la dipendente si era seduta da poco alla sua scrivania per affrontare una giornata di lavoro come tante altre. Invece all'improvviso si è sentita mancare il respiro, forse a causa dei pollini presenti nell'aria in queste giornate di primavera, un vero incubo per chi soffre di allergie. Non riuscendo a incamerare l'ossigeno necessario, la ragazza ha iniziato ad agitarsi. Della crisi respiratoria si sono accorti alcuni, che si sono precipitati alla sua scrivania per prestarle soccorso.«La ragazza ci ha indicato un medicinale che aveva nella borsa racconta una delle colleghe intervenute gliel'abbiamo dato e nel frattempo abbiamo telefonato al 118».Sul posto non è arrivata soltanto l'ambulanza, ma poco dopo è atterrato anche un elicottero proveniente dall'ospedale di Padova, in modo da assicurare un trasferimento più rapido alla paziente, nel caso in cui la gravità delle sue condizioni di salute lo richiedessero. Fortunatamente per la 30enne tutto si è risolto per il meglio: dopo aver raggiunto l'ospedale di Schiavonia, la giovane è stata sottoposta a una serie di analisi per individuare eventuali allergie di cui lei stessa potrebbe non essere a conoscenza, ma che potrebbero rivelarsi pericolose se non curate adeguatamente. «So che ne pomeriggio è stata dimessa afferma la collega soccorritrice e adesso sta bene. All'inizio ci eravamo spaventati e l'arrivo dell'elisoccorso non ci aveva certo rassicurati. Ma per fortuna non ci sono state conseguenze spiacevoli».