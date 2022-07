PADOVA - La pandemia incalza e il Covid torna a fare paura. Al Padiglione 6 della Fiera ieri, 11 luglio, sono riapparse le code per sottoporsi al vaccino. Immagini che non si vedevano da mesi. E si è segnato un record: in un solo giorno 1.285 over 80 e over 60 fragili hanno ricevuto la quarta dose in tutta la provincia, 821 in Fiera, 324 al centro vaccinale del complesso socio-sanitario Ai Colli e 140 a Camposampiero. Il precedente record di 1.279 inoculazioni era stato raggiunto giovedì.

Inviati 140 mila sms

Nei giorni scorsi sono sono stati 140mila gli sms inviati dall’Ulss 6 agli anziani con più di 80 anni e ai fragili di età compresa tra i 60 e i 79 per invitarli al quarto step della profilassi anti Covid. Sì, perché il virus quest’estate ha deciso di non andare in vacanza, ma, al contrario, corre tornando a riempire i reparti degli ospedali e rovinando le ferie molti padovani. Chi aveva deciso di rinunciare al quarto appuntamento col vaccino in attesa, a settembre, del nuovo siero aggiornato con Omicron 5 sta dunque cambiando. «La macchina vaccinale dell’Ulss 6 è ripartita – spiega il direttore del Dipartimento di prevenzione Luca Sbrogiò – in questi giorni, con l’incremento delle infezioni, c’è una corsa alla quarta dose. È dunque necessario riattivare subito la squadra vaccinale composta da Azienda ospedaliera, medici di base ed Esercito per riuscire a proteggere, entro fine agosto o massimo primi di settembre, i circa 200mila over 60 che risiedono a Padova e provincia. Circa 50mila nel frattempo si sono ri-positivizzati o hanno già ricevuto la dose».

L'incognita della nuova sede

Ieri il ministro della Salute ha annunciato il via libera alla seconda dose booster per gli over 60 e per i vulnerabili anche di età inferiore. «Contiamo di fare circa 1.500/2.000 vaccini al giorno –aggiunge Sbrogiò – per arrivare così a immunizzare chi è scoperto entro i primi di settembre». Per il momento, le Ulss venete sono in attesa di ulteriori indicazioni da Roma in merito alla tabella di marcia che dovranno seguire sul fronte organizzativo. Il problema però che dovrà subito affrontare l’Ulss 6 è anche quello di una nuova sede. Il Padiglione 6 della Fiera dopo il 31 luglio non sarà infatti più disponibile. «Stiamo valutando alcune sedi – fa sapere il numero uno del Dipartimento di prevenzione – c’è poi però anche il nodo del personale. L’Azienda sanitaria deve infatti occuparsi della gestione del contact tracing dei positivi e in merito continuano ad esserci indicazioni precise dal Ministero: l’isolamento dei contatti resta utile e necessario per combattere la pandemia in corso». Presto dunque a riaprire saranno anche gli altri centri vaccinali in provincia per riuscire a coprire, prima della possibile nuova ondata autunnale, una buona percentuale di persone fragili e più vulnerabili al virus che, con la nuova variante, anche se vaccinate con tre dosi, rischiano di finire in Terapia intensiva. Sbrogiò ha fatto sapere di avere chiamato personalmente i sindaci dove sono collocati i centri vaccinali per chiedere un aiuto sul fronte organizzativo. Con le temperature elevate previste nei prossimi giorni servono infatti posti a sedere e acqua per chi si metterà in fila per ricevere la quarta dose. «Questo virus non molla la presa – ha concluso Sbrogiò – per affrontarlo serve lavoro, umiltà e tanta flessibilità per farsi trovare pronti a nuove inaspettate ondate come quella in corso». Infine, l’appello a recarsi preferibilmente al Padiglione 6: «Andate in Fiera a vaccinarvi, ci sono spazi e organizzazione più consoni per accogliere l’elevato numero di persone che devono sottoporsi alla profilassi» chiude il direttore. Nei prossimi giorni la previsione è infatti che ci sia una nuova accelerata, non solo del virus, ma anche di chi si desidera vaccinarsi.