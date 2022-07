PADOVA - Sono in partenza 140 mila sms di invito per tutti gli anziani con più di 80 anni e per le persone fragili di età compresa tra 60 e 79, che non hanno ancora eseguito la quarta dose. L'Ulss 6 preme l'acceleratore sulla campagna vaccinale di rinforzo in questa calda estate padovana. Dopo le 140 mila lettere inviate a casa in varie tranche nel corso del mese di giugno, ora arriva il momento del secondo appello via smartphone.

L'adesione al vaccino anti-Covid

«Nelle ultime settimane abbiamo notato una grande adesione alla vaccinazione, molte persone si presentano in Fiera o negli hub vaccinali con la lettera in mano - commenta il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Euganea, Luca Sbrogiò - quindi abbiamo deciso di continuare in questa direzione. Per rinnovare l'invito e chiarire quali siano i punti vaccinali aperti ad accesso libero sul territorio, abbiamo creato questo messaggio. Dopodiché ci siamo interfacciati in particolare con i sindaci di Camposampiero, Cittadella e Monselice per chiedergli di diffondere ulteriormente la nostra comunicazione. Il virus, come vediamo dai dati, non è andato in vacanza e bisogna proteggersi». In considerazione dell'aumentare della curva epidemiologica e della sensibile richiesta vaccinale (l'Ulss 6 Euganea in questi giorni somministra circa la metà dei vaccini dell'intero Veneto), l'offerta è stata potenziata. Nel giro di 24 ore, infatti, l'Euganea e l'Azienda ospedaliera hanno effettuato 1.056 vaccini. Seguono, con notevole distacco, l'Ulss 2 Marca Trevigiana con 169 vaccini e la 9 Scaligera con 117. Sul fronte contagio invece prosegue la crescita della pandemia. Tra giovedì e venerdì si registrano 1.903 nuovi casi. I padovani positivi al tampone salgono a 17.025. I pazienti ricoverati nei vari ospedali sono 151, tra questi 10 sono in terapia intensiva. Si segnala una crescita di 2 assistiti rispetto il precedente report.

I punti vaccinali

Chi vuole vaccinarsi ora può rivolgersi in Fiera dove la capacità vaccinale è alta, ma non solo. A seconda del distretto di residenza, i padovani hanno ricevuto la disponibilità della sede più vicina. Per Padova Bacchiglione, Padova Piovese e Terme Colli il consiglio è di recarsi al padiglione 6 della Fiera di Padova ad accesso libero fino al 31 luglio dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30. I residenti dell'Alta Padovana possono rivolgersi, sempre ad accesso libero, fino al 31 luglio al distretto di Camposampiero il lunedì dalle 14 alle 17 e il mercoledì dalle 14 alle 17. Inoltre si può andare all'Ospedale di Cittadella presso il punto prelievi martedì dalle 14 alle 17 e giovedì dalle 14 alle 17. Passando a Padova Sud via libera fino a fine mese a Este, al Chiostro degli Zoccoli, il mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14 alle 17. In più c'è Monselice ex ospedale giovedì 8.30-12.30. Dal 1 agosto la vaccinazione torna solo su prenotazione. Un bel cambiamento considerando che, nel mese di maggio, era stata pianificata la chiusura del padiglione 6 della Fiera per il 30 giugno, visto il contenuto numero di vaccinazioni Covid-19 somministrate quotidianamente in quel periodo. Si è passati da una media di 160 inoculazioni giornaliere, a oltre mille.