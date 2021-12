Tifosi senza mascherina agli stadi Euganeo e Tombolato, scattano 50 sanzioni. Rischia il Daspo chi persevera

PADOVA - Lo scorso fine settimana, in occasione delle due partite di calcio Cittadella-Ascoli e Padova-Sudtirol, personale della polizia di Stato ha attuato mirati controlli e accertamenti per identificare i tifosi senza mascherina negli impianti sportivi. Tra sabato e domenica sono state 50 le sanzioni elevate, 30 nel corso della partita di Cittadella e 20 tra le tifoserie gremite per assistere domenica al match di Padova. I controlli sono proseguiti con la partita di Coppa Italia Padova-Catanzaro, disputata ieri, nel corso della quale la tifoseria del Padova ha risposto positivamente, mentre sono al vaglio accertamenti per i sostenitori della squadra calabrese. La polizia annuncia sanzioni in arrivo.

Per quanto riguarda le violazioni delle norme anti covid, recepite dai regolamenti d’uso dello stadio Euganeo e dello stadio Tombolato, la violazione reiterata comporta, ha spiegato il questore Antonio Sbordone, l’applicazione del Daspo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza che vieta l’ingresso a tutte le manifestazioni sportive da uno a cinque anni.