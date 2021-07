TREVISO - L'indicazione era stata chiara: niente caroselli in caso di vittoria della nazionale. Il trionfo c'è stato e gli strombazzamenti in auto pure, deviati lungo il put. E adesso il questore Vito Montaruli si riserva di visionare i filmati della videosorveglianza per identificare i furbetti che si sono abbandonati a un tifo sregolato. Che cosa rischiano? Una denuncia per inosservanza di provvedimenti dell'autorità, con relative sanzioni....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati