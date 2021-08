PADOVA Sono state tra i luoghi in cui la piaga del Covid si è abbattuta nel modo più crudo e dirompente, falcidiando per mesi un’intera generazione di anziani. A decine sono morti, tutti gli altri sono stati privati per più di un anno del contatto con i parenti. Oggi le case di riposo della provincia stanno lentamente tornando a una parvenza di normalità, seppur con una soglia dell’attenzione sempre altissima e controlli maniacali. La quasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati