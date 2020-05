«Bambini in fila per il test sierologico»: Zaia chiede a Mattarella un riconoscimento per Vo' Video

Coronavirus Veneto. Un riconoscimento per il primo focolaio del Veneto, lo chiede il presidente della Regione Luca Zaia a Mattarella: «Mi piacerebbe che il Capo dello Stato valutasse la concessione di un'onorificenza a Vo', che sta dimostrando una grandissima coscienza civica e ci sta facendo fare una grandissima figura a livello internazionale, con bambini che si mettono in fila per i prelievi del sangue».

Coronavirus, test sierologici servono: ci sono anticorpi IgG in tutti i malati



Lo scrive su Facebook il presidente del veneto Luca Zaia, pubblicando un video dell'Us Colli Euganei, i cui piccoli calciatori annunciano di sottoporsi al tampone.

