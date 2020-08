Coronavirus in Veneto, i contagi crescono: +66 nelle ultime 24 ore. Prosegue l'impennata di persone in isolamento

VENEZIA - Coronavirus in Veneto continua a crescere il numero dei contagiati. Nel bollettino delle 17 si registrano 36 nuovi positivi, che sommati ai 30 della mattina, fanno salire a 66 i nuovi casi in 24 ore. L'area più colpita è Padova con +19, seguita da Venezia +12 (dei quali 5 a Dolo e 1 a Mestre), Treviso +11, Verona +9, Vicenza +5 e Rovigo +3.

Complessivamente i contagiati da inizio pandemia sono ora 20.634, gli attualmente positivi 1.225, i deceduti 2.083, i ricoverato in area non critica 110, dei quali 30 positivi, e in terapia intensiva ci sono 9 pazienti dei quali 7 positivi.

