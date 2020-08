Coronavirus Veneto, quasi 200 nuovi contagi e 5 morti in un giorno

Coronavirus Veneto, 197 nuovi positivi oggi e 5 morti. I 197 positivi sono così ripartiti: 164 nella notte (di cui 131 migranti all'ex caserma Serena di Treviso) e 33 durante il giorno per un totale di 1225 casi positivi (20568 dall'inizio della crisi). Con i 5 decessi odierni i morti salgono a 2083.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto delle ore 27 di oggi 7 agosto.

Dei 33 contagi della giornata 13 sono a Venezia, 10 a Treviso, 2 a Padova, 4 a Verona, 1 a Vicenza, 3 fuori Veneto.

Negli ospedali veneti i ricoveri per Covid-19 sono 115, i positivi sono 34 di cui 5 in terapia intensiva e 29 in area non critica.

In isolamento domiciliare 4971 persone con un aumento di 241 casi da un giorno all'altro.

--->IL BOLLETTINO di oggi 7 agosto delle ore 17

Ultimo aggiornamento: 21:09

