Padova. Medico diabetologo Antonino Pipitone aggredito verbalmente dal paziente, e l'accompagnatrice riprende tutto con il cellulare

PADOVA - No vax aggredisce l'ex consigliere regionale Antonino Pipitone. L'ex esponente renziano, che nella vita fa il medico diabetologo, lunedì pomeriggio era come sempre nel suo studio al Complesso Socio Sanitario ai Colli quando si è presentato un paziente sui 50 anni accompagnato da una signora.



I FATTI

«Appena è entrato nel mio studio ha raccontato Pipitone gli ho fatto presente che, per essere visitato, doveva indossare la mascherina che è obbligatoria per tutti in Ospedale». «Per tutta risposta, questo signore ha iniziato ad inveire nei miei confronti dicendo che sarebbe andato dai Carabinieri a denunciarmi perché mi rifiutavo di visitarlo ha detto ancora l'ex assessore della giunta Zanonato come se non bastasse, la donna che era con lui ha ripreso tutto con il suo smartphone. Ditemi se è normale lavorare in queste condizioni».

«Fortunatamente la situazione dopo un po' si è calmata e i due se ne sono andati ha continuato - io ho provveduto ad informare dell'accaduto la Direzione generale. Naturalmente mi auguro che il filmato non finisca sui social, altrimenti dovrò agire di conseguenza». «Purtroppo sembra che la pandemia a qualcuno non abbia insegnato proprio nulla ha rincarato la dose - sempre lunedì pomeriggio si è presentata un'altra signora che non voleva indossare la mascherina. Fortunatamente, però, l'ho convinta a metterla solamente per il tempo strettamente necessario alla visita e tutto è andato per il meglio». «Aldilà di ciò che accaduto a me, questo episodio conferma, ancora una volta, i rischi a cui sono esposti medici e infermieri ha concluso Pipitone Io, fortunatamente, sono stato aggredito solo verbalmente, ma ogni giorno le nostre strutture sanitarie registrano episodi di violenza e questo è inaccettabile».



LA POLITICA

Pitone, intanto, ha detto addio ad Italia Viva. «Non voglio polemizzare con nessuno, io sono un semplice iscritto che non ha alcuna carica elettiva ha spiegato l'ex consigliere regionale molto semplicemente, in occasione delle Europee Matteo Renzi in Sicilia ha avviato un'interlocuzione con il movimento di Totò Cuffaro.

Non voglio giudicare né Renzi, né Cuffaro, ma non ritengo più opportuno rimanere nel partito». «Il mio impegno in politica è iniziato con la Rete di Leoluca Orlando è questo non può essere ignorato ha aggiunto la mia storia è questa e, di conseguenza, ho fatto la mia scelta». «La politica resta la mia grande passione ha concluso l'ex assessore della giunta Zanonato di conseguenza il mio impegno civico lo porterò avanti con Padova Bene comune. Per il momento non ho intenzione di aderire a nessun altro partito. Poi si vedrà». "Come già detto e ribadito non ci sarà alcun accordo tra Italia Viva e Dc di Totò Cuffaro per le prossime europee hanno replicato però in una nota i renziani - Italia Viva si presenterà insieme a Più Europa, Psi, Libdem nella lista Stati Uniti d'Europa. Rilanciare questa notizia tutti i giorni significa semplicemente rilanciare una fake news».