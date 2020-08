Coronavirus Veneto, il bollettino della mattina: +30 contagi nella notte. Non si ferma l'impennata di isolamenti domiciliari

Coronavirus Veneto, contagio e vittime oggi, 8 agosto 2020. Nella notte si sono registrati 30 nuovi contagi da Covid secondo il bollettino ufficiale della Regione. La più colpita è la provincia di Padova con 9 nuovi infetti, segue Treviso con 8, Venezia e Verona con 5, 2 a Vicenza e 1 a Rovigo. Zero contagi a Belluno e nel comune di Vo'. Rispetto ai dati serali non ci sono state vittime.

Sono in totale 29 le persone ricoverate in area non critica, mentre 6 pazienti si trovano in terapia intensiva. Continuano a salire anche le persone in isolamento domiciliare: siamo arrivati a un totale di 5272 cittadini in quarantena, +82 nelle ultime ore.

IL BOLLETTINO INTEGRALE - SCARICA IL PDF

Dpcm-Covid, bar e ristoranti aperti. Sì alle mascherine. Quarantena per chi arriva da paesi extra Ue. Il testo

Dpcm, obbligo mascherine. No alle discoteche, sì agli stadi. Misure fino al 7 settembre

Lockdown, ira di albergatori e commercianti: «Ora lo Stato deve ripagarci del danno»

Ultimo aggiornamento: 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA