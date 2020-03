Alloggi in affitto gratuito (breve) per medici e infermieri da 6 big dell'immobilare

Altido, CleanBnB, Halldis, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy, sei delle principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine, hanno stipulato un accordo per supportare lo sforzo del personale medico e infermieristico impegnato a contrastare la diffusione del Coronavirus e contribuire, con la propria attività di gestori professionali al drammatico momento che il Paese sta vivendo.



Le sei società mettono infatti a disposizione di medici e infermieri direttamente coinvolti nell'attività ospedaliera di cura del Coronavirus gli appartamenti che gestiscono a Milano, Padova, Venezia, Bologna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Siracusa, Catania e Bari, oltre ad altre città principali su tutto il territorio italiano. Le aziende sanitarie o direttamente i medici e gli infermieri possono contattare le società utilizzando l'indirizzo mail stateacasanostra gmail.com e riceveranno dalle società le proposte di disponibilità di immobili tra le quali potranno scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze.



Le aziende promotrici hanno scelto come nome dell'iniziativa #StateACasaNostra, adattando alla propria identità di gestori lo slogan lanciato dalle istituzioni per chiedere ai cittadini di non lasciare il proprio domicilio. Il costo della locazione degli immobili sarà totalmente assorbito dalle società promotrici, che chiederanno agli ospiti solo il contributo per la pulizia e la sanificazione finale. Inoltre, le aziende promotrici hanno provveduto a informare anche le istituzioni sanitarie regionali dell'iniziativa, che sarà valida fino al 10 aprile, così da offrire una settimana in più rispetto al termine dello stato di emergenza indicato dalle Istituzioni. Tuttavia, saranno valutate proroghe in alcune città o per casi specifici in funzione della situazione. Ultimo aggiornamento: 15:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA