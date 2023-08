Condannata per frode bancaria in Cina, 54enne arrestata a Padova: scoperta mentre rinnovava il permesso di soggiorno

PADOVA - Una donna cinese di 54 anni, condannata per frode bancaria, finanziaria e commerciale in Cina è stata arrestata per essere estradata. La 54enne, domiciliata ad Albignasego stava procedendo al rinnovo del permesso di soggiorno e proprio in quel frangente la polizia ha notato la condanna per frode, reato che in Cina comporta una pena fino a 20 anni di reclusione. Ora si trova nel carcere di Verona.

Gli altri arresti

I poliziotti hanno fermato un 51enne tunisino in via Mascherpa, vicino alla sua abitazione. Era un volto noto ed ecco che dentro un ovetto kinder aveva nascosto dell'hashish.

L'uomo ha detto di essere andato semplicemente a fare la spesa ma gli agenti non gli hanno creduto e hanno perquisito casa sua dove hanno trovato altra droga: è scattato l'arresto.

Un altro tunisino, di 36 anni, è stato visto più volte vicino a un hotel di Vigonza: le auto si fermavano, saliva e scendeva poco dopo. Controllato, aveva 9 dosi di cocaina e altra sostanza stupefacente è stata trovata nella camera d'albergo che occupava. La Procura ha chiesto e ottenuto per lui il divieto di dimora in Veneto.

Un tunisino 24enne è stato visto in via della Pace salire e scendere poco dopo un'auto: aveva appena ceduto una dose di cocaina al conducente. Il pusher è stato accompagnato a Bari per essere espulso. A Cadoneghe un 25enne tunisino richiedente protezione internazionale è stato visto nel medesimo atteggiamento, così come un 32enne nigeriano, anche lui richiedente protezione internazionale, che quando è stato notato dai poliziotti ha cercato di scappare e di disfarsi del borsello contenente 28 dosi di marijuana.