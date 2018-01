Concorsi truccati all'Università, nei guai il professor Bassetto

di Marco Aldighieri

PADOVA - Nuovi guai per il professoreex direttore della scuola di specializzazione di. Prima di Natale il docente è stato assolto, perchè il fatto non costituisce reato, in merito al caso della commissione fantasma sempre in relazione alla scuola di specializzazione. Il pubblico ministero Sergio Dini aveva portato il luminare alla sbarra con l'accusa di falso continuato. E il magistrato nei giorni scorsi, dopo avere chiuso le indagini, ne ha chiesto un nuovoper il reato in. Il docente universitario il prossimo primo febbraio dovrà comparire davanti al Gup Domenica Gambardella, insieme a Diego Cappellina di 62 anni residente a Dueville nel vicentino e al figlio Cesare di 31 anni residente anche lui a Dueville. Secondo l'accusa il professore Bassetto in accordo con lo specialista in chirurgia estetica Diego Cappellina ha procurato al figlio di questo, Cesare, un ingiusto vantaggio patrimoniale, costituito dalla vincita di un posto di specializzando alla scuola di specializzazione di Chirurgia plastica dell'Università di Padova nell'anno accademico 2012-2013.