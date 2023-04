Due grandi nomi della musica italiana e internazionale si esibiranno al Gran Teatro Geox di Padova questa settimana. Niccolò Fabi salirà sul palco giovedì alle 21.15 per la tappa del suo "Meno per meno" tour con uno spettacolo cui rivivrà intimamente insieme al pubblico 25 anni di parole e musica. Il popolare artista romano di "Capelli", "Il negozio di antiquariato" e "Una somma di piccole cose" eseguirà anche "Andare Oltre" e "Di Aratro e Di Arena", i nuovi brani contenuti nel suo ultimo disco "Meno per meno", un viaggio sonoro tra passato e presente dove vengono celebrate canzoni storiche come "Ha perso la città" e "Costruire" rivisitandole con l'Orchestra notturna clandestina del maestro Enrico Melozzi.



Dal 1997 ad oggi, Fabi ha costruito un percorso incentrato sulla ricerca della libertà espressiva, restando sempre fedele al richiamo artistico e all'urgenza creativa con 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per "Miglior disco in assoluto", la voce capitolina è considerata uno dei più importanti cantautori italiani. Il cantautore e polistrumentista ha lavorato a lungo sul rapporto tra parole e note, sia in termini performativi che come docente alla scuola Officina delle arti Pierpaolo Pasolini; nel suo percorso artistico c'è stato anche un avvicinamento sempre più evidente a un sound d'oltreoceano. «All'inizio avevo la sensazione di essere rappresentante di alcune emozioni ha confessato il riccioluto 54nne - con il tempo ho capito che ero un tramite tra queste e le persone che per varie ragioni non riescono a comprenderle».



LA BAND

Venerdì e sabato alle 21.15 ritornerà dopo tre anni una tra le più grandi band del progressive rock, i britannici Marillion, per la prima volta protagonsiti in Italia del Marillion Weekend. La due giorni all'insegna del prog-rock made in England è ormai un vero e proprio brand esportato in tutto il mondo, dal Canada al Cile, dall'Olanda alla Polonia, dalla Svezia al Portogallo: i due show inediti, saranno due spettacoli diversi con setlist completamente differenti. Con oltre 40 anni di carriera, 30 milioni di album venduti in tutto il mondo e una appassionata "fan base" a livello planetario, la formazione capitanata da Steve Hogarth ha saputo mantenere negli anni il ruolo di leader nel panorama del Prog, forte di straordinari successi evergreen come "Kayleigh", "Beautiful" e "Lavender". Dopo 6 anni dall'ultimo progetto discografico, quest'anno i Marillion hanno pubblicato "An hour before it's dark", ultimo album inedito con gli estratti "Be hard on yourself" e "Murder machines" che ribadisce il periodo di gloria che stanno vivendo e la loro volontà di mantenersi autentici e fedeli alla loro musica, tagliente, raffinata, senza sentire il peso dello scorrere del tempo.



I loro show sono esperienze uniche. «Il concerto è l'aspetto che preferisco del mio lavoro ha affermato il frontman - la possibilità di condividere uno stato d'animo con quelli che capiscono le mie parole e, di conseguenza, anche me, persino quando non conoscono l'inglese. I fan sono talmente legati alla nostra musica che prima dei concerti leggono e approfondiscono le parole: pochi artisti possono vantare una relazione così personale con il proprio pubblico. Ho avuto il privilegio di suonare davanti a 80.000 persone, ma anche davanti a 200 e l'ho apprezzato allo stesso modo». Biglietti disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone; info www.zedlive.com.