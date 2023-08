CITTADELLA (PADOVA) - Lo aveva annunciato il 26 luglio scorso e ieri è stato messo in atto. In quel giorno nel gruppo Facebook "Sei di Cittadella Se", una utente aveva pubblicato una richiesta, dopo poco tempo cancellata motivatamente dall'amministratore della pagina social, che conta più di 18mila iscritti, Renato Zaniolo, per la ricerca «di una signora che nel 2021 è stata testimone di palpeggiamenti ad opera di un assessore nei miei confronti - si leggeva - Se questa persona ricorda, per favore mi contatti perchè l'assessore per difendersi sta querelando me». Una vera e propria bufera con il sindaco Luca Pierobon a sentire a stretto giro, giunta e consiglieri, tutti esterrefatti dall'accaduto.

Accusa respinta al mittente e così ecco la decisione di affidarsi ad un legale. Nei giorni scorsi il formale via libera da parte della Giunta e ieri l'affidamento dell'incarico all'avvocatessa Rosita Pigatto del foro di Vicenza, individuata quale professionista che presenterà una denuncia-querela per diffamazione verso la signora che ha pubblicato la nota nel gruppo social. Il messaggio con il suo nome e cognome è stato rimosso e non è più pubblico, ovviamente è stata fatta copia che sarà allegata alla denuncia. L'azione legale, come si legge negli atti, "al fine di tutelare l'immagine, il decoro e l'onorabilità del sindaco stesso e dell'Ente che questi rappresenta nonché perchè il contenuto è gravemente lesivo del decoro, del buon nome e dell'immagine giuridico-istituzionale del Comune di Cittadella".