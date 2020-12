Covid. Centro storico di Padova blindato: migliaia di auto respinte ai varchi, e qualcuno ha provato a fingere di dover andare in ospedale

PADOVA - Sabato di passione per gli automobilisti a Padova, con gli effetti della chiusura del centro storico al traffico deciso da oggi nei weekend dal sindaco Sergio Giordani, per preservare la città dall'assalto da shopping come il fine settimana scorso.

Sono state migliaia le automobili respinte ai varchi della circonvallazione interna dalla polizia municipale. Il centro storico è stato così protetto dall'invasione pre-natalizia. L'ordinanza ha avuto l'effetto collaterale nel gran traffico lungo le strade che portano verso il centro e delle piazze. Molti gli automobilisti che hanno dovuto fare marcia indietro.

Qualcuno ha improvvisato i soliti escamotage, fingendo di dover parcheggiare per recarsi in ospedale, ma i vigli urbani sono stati irremovibili. Piazze, zona del ghetto e vie del centro non si sono però svuotate. Chi ha potuto ha raggiunto i negozi a piedi. Fonti del Comune riferiscono che si è registrato un calo del 30-40% di presenze in centro rispetto a sabato scorso. Lo stop agli ingressi delle auto interesserà anche domani, domenica, la fascia oraria 10-19.

