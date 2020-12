Covid. Centri storici del Veneto presi d'assalto per lo shopping di Natale. Vertice a Padova in vista di nuove restrizioni, a Treviso corso chiuso, a Verona sensi unici pedonali

Covid e shopping natalizio. I centri storici del Veneto presi d'assalto dai cittadini per le compere o per una semplice passeggiata. Il rischio assembramenti e diffusione del contagio da Coronavirus è alto e non peregrino, visti anche gli ultimi dati regionali sui nuovi infetti di oggi.

Nuove restrizioni?

E ci sono amministrazioni locali che si stanno già muovendo per correre ai ripari, quella di Padova non esclude restrizioni, tant'è che è previsto un vertice con il prefetto per valutare la situazione. E a Treviso intanto il sindaco Conte ha fatto chiudere il corso principale della città, Ca' Maggiore, contingentandole gli accessi.

Padova

Ancora una volta nel weekend Padova è stata presa d'assalto per lo shopping di Natale, con tanta gente nelle piazze e in centro storico, a caccia dell'ultimo regalo, e studia misure locali per contenere ulteriormente gli assembramenti.

«Tutti con la mascherina - ha commentato l'assessore comunale alla sicurezza Diego Bonavina - nulla da dire, ma c'è davvero tanta gente in giro, stiamo monitorando la situazione e anche alla luce del consuntivo della giornata di oggi possiamo decidere di prendere delle misure per evitare assembramenti».

Mercoledì prossimo è previsto un vertice tra l'amministrazione comunale e il prefetto, Renato Franceschelli, poiché via via che si avvicina il Natale il numero di gente sulle strade potrebbe aumentare, tanto da costringere le autorità a delle nuove chiusure. «È un'ipotesi che dobbiamo valutare - spiega ancora Bonavina - non voglio specificare nulla nel dettaglio, sono misure che decideremo alla luce di quello che accadrà oggi».

Verona

Intanto a Verona dalle ore 12.00 di oggi la Polizia locale ha dovuto attivare i sensi unici pedonali a causa dell'afflusso di persone nel centro storico. Due parcheggi cittadini sono esauriti e la Polizia locale effettua anche deviazioni al traffico dei veicoli.

Treviso

Anche a Treviso questo pomeriggio, il corso principale cittadino è stato chiuso per prevenire il sovraffollamento della gente per lo shopping del fine settimana. Polizia municipale e Protezione civile sono state utilizzate per presidiare i varchi delle principali artierie del centro città. Il sindaco di Trevso, Mario Conte, ha agito anche in base alle sollecitazioni giunte nei giorni scorsi dai commercianti cittadini.

