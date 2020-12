Party abusivo al narghilè nel locale dentro il centro commerciale: 17 multati

MESTRE - Intorno alle ore 21.30 di ieri sera, le volanti dell’U.p.g.s.p. di Venezia sono intervenute in Via Triestina, all’interno di un locale situato in un Centro Commerciale, per una segnalazione ricevuta dal 113 relativa ad una festa che si stava svolgendo in quel momento in violazione delle normative anticontagio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto delle luci attraverso la vetrata che era stata preventivamente oscurata con pellicole adesive ed hanno così fatto ingresso nel locale. All’interno sono state individuate, oltre al titolare, 17 persone, di cui due di nazionalità italiana e quindici di origine magrebina, che sorseggiavano drinks e fumavano tabacco col narghilè senza indossare i previsti dispositivi di protezione individuale, né osservare il distanziamento sociale necessario.

Alcuni clienti hanno tentato di guadagnarsi la fuga attraverso un’uscita situata sul retro dove, però, ad attenderli hanno trovato un equipaggio di poliziotti che stava tenendo sotto controllo l’accesso. Tutti i clienti sono stati sanzionati amministrativamente per violazione del vigente DPCM, per un ammontare complessivo di 4.860 euro. Al titolare sono state, invece, contestate diverse violazioni tra cui la somministrazione di alimenti oltre l’orario consentito ed il mancato rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione del contagio da COVID – 19. Per il gestore è stata, altresì, richiesta alla locale Prefettura la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio commerciale per cinque giorni.

Ultimo aggiornamento: 14:43

