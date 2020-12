Il sindaco Giordani: «Emergenza sanitaria, città chiusa durante il fine settimana»

PADOVA - Troppi contagi e troppe persone nelle strade. La preoccupazione del sindaco di Padova Sergio Giordani si traduce con una chiusura della città. «In attesa che Governo e Regione attuino auspicabili misure e poiché vogliamo agire con forza per scongiurare afflussi non sostenibili in centro ho assunto, dopo un lungo confronto e una condivisione all’interno del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, presieduto dal Prefetto, una decisione sicuramente significativa, ma che reputo necessaria» premette il sindaco spiegando.

Poi spiega: «Dentro tutto il perimetro della circonvallazione interna, zona Fiera e via Venezia incluse, sarà vietato l’accesso e la mobilità delle autovetture dalle ore 10 alle ore 19 sia di sabato 19 che di domenica 20. Eventuali deroghe dovranno essere legate a motivi di salute, di estrema necessità o per comprovate esigenze lavorative. I residenti nella zona interdetta alla circolazione potranno in qualsiasi momento uscire dai varchi salvo potervi rientrare solo dopo le ore 19. Appositi cartelli informativi saranno messi capillarmente in tutte le vie di accesso e posizioneremo anche dei cartelli che preannuceranno le restrizioni già agli ingressi della città in corrispondenza degli svincoli dalla tangenziale esterna».

La Polizia Locale in coordinamento con le altre forze dell’ordine presidierà i varchi con posti di blocco e controlli dinamici. Questo il succo dell’ordinanza ex articolo 50 tuel in relazione all’emergenza sanitaria che il sindaco firmerà nelle prossime ore e che ha «lo scopo di agire concretamente e non solo con gli appelli per far capire che non possiamo permetterci situazioni caotiche e incontrollabili dentro una pandemia così feroce». Domani saranno illustrati tutti i dettagli.

«E’ chiaro che resta sempre la più ferma fiducia sul fatto che i padovani, al di là dei divieti, comprenderanno fino infondo la situazione divenuta in questi giorni emergenziale e si comporteranno di conseguenza. Infine, nel fine settimana torneremo a prevedere il controllo e la regolazione degli ingressi sotto il Salone come durante la prima ondata. Resta inteso che se la situazione nelle prossime ore evolverà con restrizioni puntuali che giungono dalla Regione o dal Governo valuteremo in base a queste se e come confermare quanto illustrato adesso».

