PADOVA - Il cavalcavia autostradale di via Pozzoveggiani è a rischio e l'altra notte è scattata la chiusura. Venerdì sera negli uffici del settore lavori pubblici è arrivata una Pec in cui Autostrade per l'Italia annunciava la necessità di chiudere al traffico il manufatto che permette l'attraversamento della A13. Un chiusura che sarebbe legata alla necessità di alcune verifiche sulla sicurezza della struttura.

Cavalcavia chiuso al traffico

«Il cavalcavia è di competenza del gestore dell'autostrada, si è trattato di un provvedimento d'urgenza - ha spiegato il vicesindaco Micalizzi - e ci è stato comunicato che è necessario fare delle prove di carico e che, fino a martedì prossimo, il cavalcavia resterà chiuso. Sempre martedì sapremo se il manufatto potrà essere riaperto al traffico oppure no. Per quel che ci riguarda abbiamo provveduto a collaborare con le operazioni di chiusura della strada». Sempre rimanendo nell'ambito della A13, Bologna-Padova, per consentire dei lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A4 Torino-Trieste e Padova Zona Industriale, verso Bologna. In alternativa, chi percorre la A4 Torino-Trieste e proviene da Venezia o da Milano, dovrà anticipare l'uscita sulla A4 alla stazione di Padova est, percorrere la viabilità ordinaria: SR308, Corso Irlanda, Corso Argentina, Corso Kennedy, Corso Stati Uniti ed entrare in A13 attraverso la stazione di Padova Zona Industriale.

Gli altri lavori in città

Anche se, nel caso del cavalcavia in questione, il Comune non ha alcuna competenza, ormai da anni l'amministrazione Giordani è impegnata nella messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia di sua competenza presenti in città. Tra il 2019 e il 2020 un importante intervento di adeguamento e messa in sicurezza ha riguardato il ponte della tangenziale che passa sopra via Vigonevese. Entro qualche mese, poi, dovrebbero partire i lavori dei due ponti presenti in via Ariosto. Si sono invece aperti lo scorso novembre e sono destinati a durare almeno per un anno i cantieri di ponte Paleocapa. Nelle prossimi due o tre settimane l'intervento si concentrerà sullo spostamento dei sotto servizi. Nel frattempo è iniziato lo smontaggio di alcuni pezzi del ponte come i parapetti. Pezzi che, entro un mese, dovrebbero essere inviati in Sicilia dove la ditta che ha vinto l'appalto provvederà al loro restauro. L'intervento, realizzato dall'azienda siciliana "La Porta Industries" prevede anche una particolarità. La ditta che ha vinto l'appalto trasporterà 6 travi portanti dell'impalcato nella sua officina, mentre il resto del cantiere proseguirà a Padova. L'importo complessivo dei lavori (ponte, piste ciclopedonali, oneri per la sicurezza, Iva e somme a disposizione) è pari a 3,1 milioni di euro. Il solo costo dei lavori relativi al ponte è di 1,8 milioni di euro. Il manufatto in ferro sarà smontato pezzo per pezzo e ricostruito.