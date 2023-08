Padova. I cantieri del tram arrivano in corso Milano, rischio disagi fino a settembre

PADOVA - I cantieri del tram arrivano in corso Milano. Non solo i lavori del Sir 3 nell’area attorno all’ospedale. Ora entrano nel vivo anche i cantieri del Sir 2, ovvero la linea che andrà ad unire Rubano a Vigonza passando per Padova est. Da domani, infatti, la ditta Pa.De.Gas S.r.l. deve procedere allo spostamento della condotta del gas metano, per conto della ditta AP Reti Gas Nord-Est. L’intervento è propedeutico alla realizzazione del progetto della linea Sir 2, in corso Milano (tratto compreso tra via San Pietro e via Dante). Un’operazione che, da qui a settembre, rischia di avere ripercussioni molto pesanti sulla viabilità della zona.

Da domani (venerdì 4 agosto) a lunedì 14 agosto e da lunedì 21 agosto a giovedì 21 settembre, infatti, sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli in corso Milano ( tratto compreso tra via San Pietro e via Dante), per tratte funzionali all’andamento dei lavori.

Nello stesso periodo resteranno chiuse le piste ciclabili di corso Milano, sempre nel tratto compreso tra via San Pietro e via Dante. Non solo. Ci sarà anche l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da movieri in corso Milano, di fronte civico 91, da sabato prossimo a lunedì prossimo, dalle 8.30 alle 18.30 e di fronte civico 3, venerdì 11 agosto dalle 8.30 alle 18.30. È prevista poi l’istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da impianto semaforico in corso Milano, nelle restanti sezioni di intervento, da domani a lunedì 14 agosto dalle 8.30 alle 18.30. Qualora i flussi di traffico, a causa dei tempi delle fasi semaforiche, dovessero subire particolari rallentamenti, il senso unico alternato dovrà essere regolato da movieri. Da qui a settembre, sono previsti, infine, limitazioni al traffico anche in via Rolando da Piazzola, in via Carlo Leoni e in via Del Livello.