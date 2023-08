Padova. Abbattimento di alberi per i lavori del tram, attivista s'incatena a una pianta per protesta

PADOVA - Si è incatenata a uno degli alberi che deve essere abbattuti per i lavori del tram. Una giovane questa mattina, 3 agosto, all'alba ha protestato a Sant'Osvaldo dove alcuni alberi saranno tagliati: è necessario fare dei lavori ai sottoservizi in preparazione al cantiere per il tram e questo prevede l'abbattimento di alcune piante.

Sul posto ci sono anche i comitati in difesa del verde. Quando gli operai sono arrivati intorno alle 8 hanno trovato la ragazza incatenata e non hanno potuto iniziare a tagliare.