Padova. Cantiere del tram in corso Milano, primi disagi per gli automobilisti. Il vero banco di prova sarà a settembre

PADOVA - Primi disagi in corso Milano. Sono cominciati oggi, 4 agosto, i lavori per la realizzazione del tram, il primo cantiere della linea Sir 2 Rubano-Vigonza. Da oggi al 14 agosto e dal 21 agosto al 21 settembre gli operai saranno al lavoro per lo spostamento della condotta del gas metano.

Già si notano rallentamenti nelle ore di punta anche se il vero banco di prova sarà a settembre con il rientro dalle ferie e la riapertura delle scuole.