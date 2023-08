PADOVA - Domani venerdì 4 agosto inizieranno i lavori del tram in corso Milano. La linea andrà ad unire Rubano e Vigonza passando per Padova est. La viabilità quindi sarà modificata da domani fino a settembre inoltrato e comprenderà il tratto da via Dante a via San Pietro. Ma che cosa ne pensano i commercianti e i residenti? Interviste in ordine a: Chiara Moretti lavoratrice in corso Milano, Nicola Volapato residente in via San Pietro, Paolo Roverato, titolare di Paul's Lounge Bar in corso Milano e Isabella Volpato, residente in Via San Pietro.

(Video di Madeleine Palpella)