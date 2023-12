CADONEGHE (PADOVA) - La civica "Cadoneghe per tutti" candida Giulia de Campo, 50 anni, avvocato civilista ed impegnata nel sociale. L'annuncio è stato fatto giovedì scorso, in occasione di un evento con la cittadinanza organizzato dalla civica sulla realtà delle infrastrutture nei diversi quartieri del paese. «Una candidatura di spessore sia per le qualità professionali, sia per la competenza che in questi anni Giulia De Campo ha acquisito nell'ambito del nostro territorio - ha detto Giuseppe Larosa, fondatore della civica ed ex candidato sindaco - con molto piacere e con emozione sono orgoglioso che il gruppo della lista Civica abbia continuato a lavorare per la comunità anche se nelle passate elezioni del 2019 non abbiamo avuto la possibilità di sedere in consiglio comunale. In questi quattro anni abbiamo svolto un lavoro a tuttotondo e sul territorio che ha dato i suoi frutti. La civica è un grande gruppo di persone e di amici che ha deciso di continuare a fare politica per costruire un percorso per migliorare la nostra Cadoneghe».

«Giulia De Campo, che conosco molto bene, è la persona perfetta per continuare questo percorso, nella continuità c'è innovazione e sono certo che farà un grandissimo lavoro».

Nata a Padova, nel quartiere Arcella, Giulia si è sempre dedicata alle attività della propria parrocchia di San Carlo; diplomata in ragioneria all'Itc Einaudi, ha poi intrapreso gli studi universitari in Giurisprudenza all'Università di Padova. Successivamente ha conseguito il tirocinio presso uno studio civilista, dedicandosi anche all'associazione Unione Nazionale Consumatori per offrire supporto agli utenti consumatori. Nel 2003 si è trasferita a Cadoneghe con il marito; è mamma di due ragazze che hanno frequentato la materna, la primaria e la secondaria nell'istituto comprensivo di Cadoneghe. Dal 2019 partecipa attivamente ai lavori della lista civica "Cadoneghe per tutti". Durante la serata del 14 dicembre, oltre alla candidatura di Giulia è stata presentata alla cittadinanza anche la squadra che la sosterrà durante la campagna elettorale: Silvio Borella (ex consigliere comunale), Giuseppe La Rosa (ex candidato sindaco nel 2019), Davide Parpajola, Elena Main, Cristiano de Bei, Maurizio Norfo e Gianluca Martinati unitamente ad altre persone. «La nostra lista civica propone un ventaglio di persone affidabili, pragmatiche, competenti, sensibili ed appassionate del nostro territorio aggiunge Larosa - riteniamo che Giulia de Campo saprà ascoltare la cittadinanza per costruire una Cadoneghe migliore». É la seconda candidata donna alle prossime amministrative. Anche "Alleanza Cadoneghe 2024", che riunisce cinque gruppi politici di centro sinistra ("Cadoneghe Unisce", "Coalizione Civica per Cadoneghe", Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Rifondazione Comunista) ha scelto una donna: Paola Venturato, 64 anni, insegnante ed ex assessore alla Cultura nella giunta di Michele Schiavo.