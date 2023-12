CADONEGHE (PADOVA) - Una donna per l'Alleanza Politica Cadoneghe 2024. È Paola Venturato la candidata a sindaco scelta dal gruppo di lavoro "Alleanza Cadoneghe 2024" che riunisce i cinque gruppi politici di Centrosinistra e che sfiderà il sindaco Schiesaro: Cadoneghe Unisce, Coalizione Civica per Cadoneghe, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Rifondazione Comunista. Paola Venturato, 64 anni, insegnate alla primaria ed ex assessore alla scuola nella giunta guidata da Michele Schiavo, guiderà la campagna elettorale per le prossime amministrative del 9 giugno 2024. Una partita che si annuncia caldissima anche alla luce del caso autovelox.

CONDIVISIONE

Un punto di arrivo importante per i cinque gruppi politici di centro sinistra che in questi mesi hanno lavorato insieme condividendo principi, linee programmatiche e la scelta di un candidato unico. Esperienza del tutto nuova a Cadoneghe, che mette insieme competenze, saperi e capacità di dialogo per proporre una buona pratica politica, in ascolto e al servizio dei cittadini, con passione e determinazione.

L'EMOZIONE

«Accolgo la mia candidatura a sindaco con grande emozione, con senso di rispetto e responsabilità in quanto risultato di un percorso civico e politico intrapreso, da quasi tre anni, dall'alleanza Cadoneghe 2024 - dice Paola Venturato -. Ciò che mi spinge in questo impegno è l'intento di portare avanti un progetto politico concreto e realizzabile, basato sui bisogni reali dei cittadini e del territorio, aperto a tutte le forze politiche di centro sinistra che intendano sostenerlo, collaborando serenamente in un clima di condivisione. Oggi più che mai serve una politica che sappia ascoltare i bisogni e i desideri delle persone e che sia determinata a lavorare per la comunità con spirito di servizio rivolto alla cura del bene comune, con particolare attenzione all'emergenza ambientale, secondo una visione di lungimiranza, ponendo come anello di congiunzione la cultura, intesa come strumento di crescita della partecipazione e della democrazia, per sentirsi parte di una comunità solidale, per sviluppare conoscenza, creatività, benessere sociale e sviluppo economico. Cultura tradotta in concretezza, competenza e disponibilità: questa è la nostra proposta per Cadoneghe». Nelle amministrative del 2019, Paola Venturato si era candidata come consigliere comunale nella lista civica "Cadoneghe Unisce" guidata dall'ex sindaco Schiavo. "Cadoneghe 2024" è nata in primavera dalla fusione delle forze progressiste presenti in consiglio comunale, con la firma di un accordo tra i gruppi politici Cadoneghe Unisce, Coalizione Civica per Cadoneghe, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico. In attesa della scelta del candidato, i lavori del tavolo unitario sono stati coordinati da Nadia Limberto.