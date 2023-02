Calcio Padova, il patron Joseph Oughourlian all'attacco: «Mi aspettavo di più dalle istituzioni. Ho preso un impegno e rimango»

PADOVA - Dichiarazioni al vetriolo quelle del patron del Padova Calcio, Joseph Oughourlian. Arrivato ieri da Londra, per lui la giornata di oggi, 16 febbraio, è stata ricca di incontri. Sono diversi i problemi che affliggono la squadra (a cominciare dai pessimi risultati nella serie C) e il finanziere non ha risparmiato commenti, affermazioni e, soprattutto, attacchi. A nessuno.

«È vero, sono stati tre anni deludenti, tutti volevamo andare in Serie B - ha detto durante la conferenza stampa allo stadio Euganeo - Abbiamo provato in tutti i modi e ci siamo avvicinati, la gestione del club non è stata brutta. Ma ho preso un impegno con la città e rimango, vediamo l'anno prossimo come rilanciare dopo quest'anno di transizione». Oughourlian ha toccato anche il tema più prettamente economico: «Ci sono stati avvicinamenti di imprenditori in questo periodo ma niente che potesse essere considerato soddisfacente. Voglio fare il bene di questo club, magari ho speso troppi soldi ma voglio essere in grado di poter dire ai padovani di aver portato la società su una posizione migliore. Se c'è qualcuno che ha un progetto migliore del mio son qui».

Il patron dei biancoscudati non si è lasciato scappare l'opportunità di bacchettare le istituzioni locali e le imprese del territorio. «Il progetto del Lens era quello di riportare un club importante nella massima serie. La stessa cosa voglio fare io a Padova. Ci sono riuscito in Francia, sto facendo fatica in Italia. Al Lens ho ricevuto molto più aiuto da parte delle istituzioni rispetto quanto accaduto qui a Padova - ha attaccato - Mi colpisce che il sindaco Giordani dica di aspettarsi qualcosa da noi. Dall'imprenditoria locale qualcuno mi ha dato una mano».

E ancora, «il centro sportivo? Faccio fatica a capire come posso mettere 20 milioni di fideiussione per iniziare, da solo non ce la faccio. Ho bisogno dell'aiuto del Comune. Il progetto c'è - ha continuato, una stilettata dopo l'altra - Chiediamo una concessione più lunga al Comune sul centro sportivo. Stiamo valutando tutte le ipotesi, da Noventa a Bresseo. Vedremo cosa fare».

Le parole di Oughourlian hanno fatto breccia nell'animo del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che era presidente del club negli anni della serie A. Il primo cittadino ha raggiunto a pranzo il finanziere francese: «Sono sindaco ma soprattutto tifoso - ha detto ai cronisti - per Padovanello firmerei anche subito. Spero che Joseph rimanga tanti anni, sono terrorizzato al pensiero che possa andarsene. L'istituzione è molto vicina al Padova Calcio. Bresseo? Sarebbe bello tornare lì per il momento. Joseph deve essere rispettato da tutti per i tanti soldi investiti, ora pensiamo a battere la Triestina».