CADONEGHE (PADOVA) - «Vogliamo il tram a Cadoneghe». Lo chiedono i 522 cittadini che hanno firmato la petizione promossa da "Alleanza Politica Cadoneghe 2024", nata dalla fusione tra i gruppi politici Articolo Uno, Cadoneghe Unisce, Coalizione Civica per Cadoneghe, Movimento Cinque Stelle, per chiedere di poter il tram a Cadoneghe. Le firme, apposte in 50 fogli, sono state depositate in municipio qualche giorno fa da parte di alcuni rappresentanti dell'alleanza politica Cadoneghe 2024.

LA RICHIESTA

Si tratta, dicono i promotori dell'iniziativa, di una prima tranche di firme di cittadini che sono favorevoli al prolungamento del tram a Cadoneghe e che chiedono che l'amministrazione comunale si attivi con sollecitudine per l'inserimento di Cadoneghe nel progetto di estensione della linea tranviaria del Comune di Padova, nella prospettiva di prossimi finanziamenti pubblici. «Il sindaco Schiesaro, contrario al tram a Cadoneghe, nel marzo 2021 dichiarava che "nessuna rotaia a Cadoneghe, Giordani non decide per noi; nessuna rotaia sventrerà Cadoneghe, né oggi né mai." - spiegano i consiglieri comunali di minoranza, Rappresentanza di Alleanza 2024 -. Così Cadoneghe ha perso l'opportunità di entrare nelle progettualità del sistema Smart Sistema Metropolitano a Rete Tranviaria che hanno beneficiato di cospicui fondi del Pnrr e vedranno la realizzazione delle linee Sir2 e Sir3, costituenti con la Sir1 una rete di trasporto pubblico efficiente e pulito. Ora che si stanno aprendo nuove possibilità di finanziamenti, Cadoneghe non può permettersi di "perdere ancora il tram". Vogliamo rappresentare questa istanza, condivisa dai cittadini che chiedono di poter avere il tram anche a Cadoneghe».



LA RACCOLTA CONTINUA

Come annunciamo gli stessi consiglieri promotori, quelle consegnate in municipio sono solo una prima parte delle firme raccolte, perché «la campagna di raccolta delle adesioni continuerà almeno per tutto il mese di ottobre e i cittadini interessati e favorevoli alle nostre proposte, potranno trovarci presso i mercati del sabato mattina alla Castagnara e del martedì in piazza della Repubblica». L'Alleanza politica unitaria Cadoneghe 2024 è nata a dicembre dell'anno scorso dall'Unione delle progressiste, Articolo Uno, Cadoneghe Unisce, Coalizione Civica per Cadoneghe, Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico, per continuare a lavorare insieme ed arrivare uniti con un'unica candidatura alle prossime elezioni amministrative, previste per la primavera o estate del prossimo anno. «Un'alleanza aperta agli altri gruppi politici e alle associazioni del territorio - ha spiegato Nadia Limberto, coordinatrice del tavolo di Alleanza 2023 - che si riconoscono nei valori, nel metodo e nei contenuti dell'accordo e intendono proporre ai cittadini una diversa Amministrazione».