Auto finisce rovesciata in un fossato a Borgoricco: due persone ferite Foto

BORGORICCO (PADOVA) - Auto rovesciata in un fossato a Borgoricco, in via San Giuliano. A bordo il conducente e un passeggero, rimasti feriti. L'incidente è avvenuto intorno all'una di notte di giovedì 11 agosto. I pompieri arrivati dal locale distaccamento volontario e da Padova con l’autogrù, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente rimasto incastrato, mentre il passeggero era riuscito autonomamente a venire fuori. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 2:45.