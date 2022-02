Nasce il primo bond per le imprese del Nordest, Destro: «Iniziamo ad emanciparci dai canali bancari»

PADOVA - È il primo bond di sistema territoriale del Nord Est ("Bond Venetocentro"). L’obiettivo del progetto è costituire un portafoglio di obbligazioni emesse da imprese del territorio che ottengono così risorse finanziarie a medio e lungo termine per i propri programmi di sviluppo. La massa critica creata da questo portafoglio ha dimensioni e caratteristiche tali da essere attraente per gli investitori istituzionali, diversificando anche il rischio, si legge in una nota di Assindustria Venetocentro.

Il nuovo strumento, a disposizione in particolare di Pmi e Mid-Cap (piccole e medie imprese e società quotate in un mercato azionario caratterizzate da media capitalizzazione), viene presentato nel corso del webinar “Minibond - Perché andare oltre il credito bancario?” organizzato da Assindustria Venetocentro e dedicato alle imprese associate, lunedì 7 febbraio alle 17 in diretta streaming. Il bond nasce dalla collaborazione tra Assindustria Cenetocentro con Banca Finint, banca d’affari specializzata in finanza strutturata, corporate & investment banking e asset management e leader italiana nel mercato dei minibond, ed Elite, il private market del Gruppo Borsa Italiana oggi parte di Euronext.

«Prime emissioni nei prossimi mesi»

«Il bond Venetocentro, che punta a chiudere le prime emissioni nei prossimi mesi - spiega il vicepresidente di Assindustria Venetocentro, Marco Stevanato -, si basa su un progetto che prevede l’emissione di minibond da parte delle stesse imprese ammesse al programma. I minibond saranno sottoscritti da una apposita società veicolo (Spv) che finanzia la sottoscrizione dei bond tramite emissione di titoli che, a loro volta, vengono sottoscritti da investitori istituzionali, dopo un’analisi di credito sui singoli emittenti. L’operazione di sistema consentirà di ottenere finanziamenti alternativi al credito bancario. Saranno prestiti a medio-lungo termine destinati a finanziare piani di crescita a condizioni distintive e a sostenere gli investimenti materiali e immateriali, nonché le esigenze connesse al capitale circolante. Da un lato, infatti, il bond di sistema consentirà agli emittenti di unire le forze per creare uno strumento di debito che, per dimensione e frazionamento del rischio, possa essere di interesse per investitori istituzionali, dall’altro ciascuna impresa potrà beneficiare delle condizioni di maggior favore negoziate dall’arranger con gli investitori per conto di tutti gli emittenti». Il programma sarà sviluppato da Banca Finint, in qualità di arranger. Quest’ultima si occuperà di strutturare tutta l’operazione, definire le caratteristiche finanziarie, supportare le società nell’emissione e nel collocamento dei bond che saranno sottoscritti da investitori istituzionali, i quali potranno beneficiare di forme di garanzia innovative, utilizzate per la prima volta in Italia e previste da recentissime normative.

«Emancipazione dai canali bancari»

«Questo bond - aggiunge il presidente Leopoldo Destro - esprime il valore dell’appartenenza associativa nel favorire l’accesso a strumenti e condizioni altrimenti preclusi alle imprese meno strutturate. Gli obiettivi sono più di uno. In primis, avvicinare maggiormente gli investitori istituzionali all’economia reale e alle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio. In secondo luogo, aiutare queste ultime ad avere una maggiore visibilità presso un più ampio e qualificato insieme di stakeholder. Non da ultimo, vogliamo aiutare gli associati a sperimentare in modalità ‘guidata’ l’utilizzo di strumenti finanziari evoluti, emancipandosi dal canale bancario».

Il webinar si tiene in diretta streaming ed è aperto alle imprese associate ad Assindustria Venetocentro. Informazioni ed iscrizioni: 0422 294246 oppure finanza@assindustriavenetocentro.it

Intervengono Leopoldo Destro, Marco Stevanato e Bruno Carrera di Assindustria, Fabio Innocenzi ad di Banca Finint con i responsabili Alberto Nobili e Alberto Trivelli, Filippo Riccardo Valent di Elite, Vito Rotondi Ceo Mep, Corrado Nalin Cfo Aristoncavi.