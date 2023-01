Banca Ifis, collocato bond da 300 milioni, la domanda supera l'offerta

VENEZIA - Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred da 300 milioni nell'ambito del proprio programma di emissioni Emtn (Euro medium term note) previsto dal piano industriale, che stima 2,5 miliardi di euro di nuovi collocamenti. «Siamo soddisfatti della risposta ricevuta dal mercato che ha accolto con positività la nostra emissione, pur in una fase non semplice per il contesto finanziario internazionale. La richiesta di adesione superiore all'offerta conferma ancora una volta come Banca Ifis rappresenti un interlocutore affidabile per i maggiori investitori istituzionali a livello nazionale e internazionale. Prosegue quindi il percorso di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, finalizzato a consentire alla Banca di continuare il proprio cammino di crescita sostenibile che era stato delineato nel Piano Industriale per il triennio 2022-2024», dichiara Frederik Geertman, amministratore delegato dell'istituto.