Covid Veneto, il bollettino di oggi, martedì 11 ottobre 2022. Vicenza e Padova viaggiano verso i 2mila contagi al giorno. Crescono i pazienti ricoverati

Covid in Veneto, il bollettino di oggi, 11 ottobre 2022. In risalita i contagi da Coronavirus nella nostra regione, sono infatti 8.873 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore, per un totale dei contagi a 2.334.613. Il report segnala 12 vittime, con il totale che sale a 15.544. Gli attualmente positivi risultano in drastico aumento, +1.427, per un totale di 64.799 casi.

Contagi nelle province del Veneto

La provincia con il maggior numero di contagi è quella di Vicenza, dove se ne registrano ben 1.759, subito dietro c'è Padova, con 1.702, seguita da Treviso con 1.568 nuovi positivi. A verona ce ne sono stati invece 1.490 e a Venezia 1.390. Va meglio a Belluno con 449 contagi e a Rovigo, con 372.

Ricoveri negli ospedali

Cresce il dato ospedaliero, con 875 ricoveri in area medica (+89) mentre salgono a 42 (+3) in terapia intensiva.