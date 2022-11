VIGONZA - Paura a Codivernarolo: prima un forte boato, simile ad un'esplosione, poi il black out. Almeno cento famiglie al buio e al freddo. Numerosi i danni agli elettrodomestici. È durato quasi diciotto ore l'intervento di ripristino della corrente elettrica che mercoledì sera, attorno alle 19, è saltata a causa di un black out che ha interessato tutto l'abitato di Codivernarolo, a Vigonza, la frazione d Sant'Andrea di Campodarsego e alcune abitazioni di via Caltana, nel territorio di Villanova di Camposampiero.

Il black out

In molti sono stati colti di sorpresa quando si è avvertito un forte boato. Intere vie della zona sono rimaste senza luce fino a mezzanotte: sul posto si sono precipitati i tecnici dell'E-Distribuzione con una squadra per le verifiche del caso e per il ripristino dell'energia elettrica. «Il guasto è avvenuto nella cabina di via Caltana, un guasto piuttosto serio sulla linea di media tensione che non sono riusciti a risolvere in serata - ha detto Matteo Don, un residente, amministratore del gruppo whatsApp "Codivernarolo sicura" e della pagina di facebook "Sei di Codivernarolo" - Sono riusciti a ripristinare la corrente in alcune zone, e sono invece rimaste al buio tutta via Speronella Dalesmanini e parte delle vie Caltana e Selvatico. Le segnalazioni da parte dei cittadini sono state numerose e immediate e i tecnici sono intervenuti subito. In tarda serata hanno installato provvisoriamente un gruppo elettrogeno per supportare la mancanza di corrente».

Danni agli elettrodomestici

Ieri mattina le squadre degli operai sono tornate in via Caltana e, dopo altre necessarie interruzioni della fornitura, alle 12.30 il guasto è stato definitivamente riparato. «A quell'ora hanno tolto nuovamente la corrente per scollegare il gruppo elettrogeno e riarmare la linea principale per poter così ripristinare il servizio. Il problema è che ci sono stati molti elettrodomestici danneggiati in più di qualche famiglia, soprattutto forni a microonde e lavastoviglie - continua Don - Stiamo cercando di fare una conta il più precisa possibile: non è stato un problema da poco specialmente per le famiglie con bambini e anziani. Come ho ricordato anche nei gruppi social, per chi lamenta elettrodomestici non funzionanti è necessario contattare il numero verde 803.500 (quello che compare in bolletta) per ogni segnalazione. Anche nel sito di E-Distribuzione c'è una sezione apposita per indicare i danni da interruzioni della corrente, accompagnata dalla dichiarazione di un elettricista qualificato che certifica il guasto collegandolo al problema del black out».