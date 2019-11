Statale Adriatica, doppio cantiere: lunghe code e proteste

di Francesco Cavallaro

BATTAGLIA - Colonne infinite ieri, e verosimilmente sarà ogni giorno così almeno per le prossime tre settimane, lungo il tratto di statale 16 che ricade sotto il territorio comunale. Sono iniziativi i lavori di sostituzione delle caditoie per la raccolta delle acque piovane, a cura dell’amministrazione, e di riasfaltatura del manto stradale, a carico del compartimento Anas di Venezia. Un semaforo a senso unico alternato, posizionato all’altezza dell’Arco di Mezzo, blocca di fatto il regolare flusso dei veicoli. Con la conseguenza che le code si formano dal ponte della Rivella, per chi proviene da Monselice, e dal Castello del Catajo, per chi invece giunge da Padova. Un incubo pure l’immissione dal ponte nuovo alla statale 16.