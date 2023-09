Baby rapinatore arrestato: doveva stare in comunità, ma il 15enne era in giro a minacciare e picchiare

PADOVA - Gli agenti della squadra mobile di Padova hanno arrestato, su ordine di custodia emesso dal Tribunale dei minorenni di Venezia, un ragazzo di 15 anni già denunciato per almeno due rapine, una aggravata, compiute nei confronti di due coetanei (un 16enne e un 15enne). Nel primo caso, un'aggressione per rapina in piazzale della, uno studente 16enne era stato minacciato dall'indagato e da un complice con un coltellino; al rifiuto del giovane a consegnare loro il borsellino, lo avevano schiaffeggiato e colpito con un una potente ginocchiata al basso ventre, che era costata alla vittima il ricovero in ospedale.