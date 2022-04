Sbanda e si rovescia con la Panda: grave una 70enne

ROVOLON - Alle 19:15 di oggi, mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giorgio nel comune di Rovolon per un’auto finita rovesciata su un fianco dopo la perdita di controllo della donna alla guida rimasta ferita. I pompieri arrivati da Abano Terme, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la 70enne, che è stata presa in cura dal personale del SUEM per essere elitrasportata in ospedale.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.