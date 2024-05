Padova. Infermieri e Oss in ferie: quest'estate l'ospedale rischia la paralisi

PADOVA - Il piano ferie del personale infermieristico e degli operatori socio sanitari dell'Ulss 6 Euganea è attualmente "sostenibile" senza però dimenticare che la graduatoria degli oss è vicina alla scadenza. Il sindacato Uil Fpl ripropone le annose problematiche del periodo estivo provocate dalle carenze di organico e dal rispetto del turnover nelle aziende sanitarie padovane. «La graduatoria degli oss scade a luglio e noi siamo preoccupati per il piano ferie - spiega Stefano Tognazzo, segretario provinciale Uil Fpl - l'Ulss 6 Euganea su una graduatoria di 500 persone ne ha chiamate 154. Mentre l'azienda ospedaliera su 302 persone in graduatoria ne ha chiamate 190.

Se la graduatoria non viene prolungata si rischia che, a causa del turnover e dei licenziamenti, anche improvvisi, si crei un buco di personale in pieno periodo di ferie, proprio quando si è già alle strette, provocando disagi ai cittadini che hanno bisogno di cure. La graduatoria degli infermieri uscirà invece in piena estate».



Oss, cosa fa in un ospedale



L'oss è una figura indispensabile all'interno delle aziende sanitarie poiché si occupa principalmente dell'assistenza diretta alle persone, fornendo interventi igienico-sanitari. «In questi ultimi anni caratterizzati dalla pandemia il personale oss è stremato dai turni e dal carico di lavoro - continua Tognazzo - un'altra preoccupazione è riferita alla desertificazione nei corsi oss. A Cittadella per far partire il corso servivano 12 persone e se ne sono presentati solo la metà». Per il prolungamento della graduatoria occorre l'intervento della Regione. «A fronte dei bilanci in rosso delle aziende sanitarie occorre un intervento regionale - rincara Mario Ragno, segretario regionale Uil Fpl - in altre regioni le graduatorie sono state prolungate e questo ovviamente non risolve né la carenza di personale né la poca appetibilità dei posti di lavoro. Il sindacato chiede alla Regione di prolungare le graduatorie e alle aziende sanitarie di fare fin da subito un piano, in modo da prevedere il turnover per tutto l'anno».



Ferie estive e carenza di personale

Spulciando il piano ferie 2024 dell'Ulss 6 Euganea, che ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti il consumo delle giornate di ferie estive pari a 15 giorni continuativi per l'intero periodo giugno-settembre, in alcuni reparti la sostenibilità dei posti letto è garantita con integrazioni del personale recuperato da rimodulazioni di altri reparti, rimodulazioni dell'attività, assunzioni e collaborazioni. L'area maggiormente critica sono i Pronto Soccorsi che richiedono ore in acquisto di prestazioni per la copertura dei turni. All'ospedale di Schiavonia le Unità operative di Medicina Generale, Medicina Plurispecialistica e la Geriatria sono sostenibili con l'assunzione di cinque infermieri. Per quanto riguarda la Week Surgery rispetto ai 30 posti letto attuali, dal 17 giugno al 15 settembre saranno disponibili solo due posti per rimodulazione posti letti nell'area chirurgica. All'ospedale di Piove di Sacco nell'Unità operativa di Chirurgia-Urologia dai 25 posti letti attuali per il periodo luglio-settembre ci sarà una variazione di quattro posti in meno per un totale di 21 posti disponibili.