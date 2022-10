PADOVA - Oggi scatta il bollino rosso per la viabilità nell'area attorno alla Fiera: si rischiano lunghe code e parcheggio selvaggio per la presenza di centinaia di visitatori a Auto e moto d'epoca. Prima giornata ieri per l'ultima edizione padovana (l'anno prossimo migrerà a Bologna) di uno degli appuntamenti internazionali di riferimento per gli appassionati di motori e della più vasta cultura legata all'automotive. Complice il fatto che l'intera giornata era dedicata all'anteprima della rassegna, tranne qualche coda in via Tommaseo e alcune auto parcheggiate in divieto di sosta ieri non si sono registrare particolati difficoltà legate alla circolazione.

Viabilità e parcheggi

«Non abbiamo avuto criticità - ha confermato il comandante della polizia locale Lorenzo Fontolan - Le nostre pattuglie sul posto e i nostri motociclisti non hanno rilevato problemi particolari. La giornata critica potrebbe essere domani (oggi per chi legge, ndr) perché al traffico generato dalla fiera potrebbe sommarsi quello di un normale giorno lavorativo. Anche perché i parcheggi a disposizione di Auto e moto d'epoca sono aperti a tutti, non solo dei visitatori della rassegna, e questo potrebbe generare un po' di caos». Proprio per questo, come sempre accade, il Comune ha messo in campo il suo piano del traffico che prevede l'istituzione di un parcheggio a pagamento temporaneo lungo viale della Pace. A disposizione dei visitatori ci sono anche migliaia di posti auto all'interno di otto aree di sosta: il parcheggio nord della Fiera (entrata da via Goldoni e da via Rismondo con 900 posti auto); l'area di sosta Pace (via della Pace); il park Mantegna (con accesso da via Murialdo); il parcheggio La Cittadella (via Zamboni); il Padova Parking Metropark (piazzale stazione); il parcheggio di piazzale Boschetti (via Trieste); l'area di sosta Tommaseo (via Tommaseo) e il park Padova Centro (via Trieste).

L'appuntamento

Oggi alle 11 si terrà la cerimonia di inaugurazione e il taglio del nastro dell'edizione 2022 (davanti al cancello T all'ingresso principale di via Tommaseo) alla presenza degli organizzatori e delle autorità. Insieme al patron della manifestazione Mario Carlo Baccaglini ci saranno il presidente di Padova Hall, Nicola Rossi, il sindaco Sergio Giordani, l'assessore all'Ambiente e alla Protezione civile della Regione, Gianpaolo Bottacin, e il presidente della Camera di commercio Antonio Santocono. «Solo ad Auto e moto d'epoca si possono trovare riunite migliaia di auto e moto di altissima qualità, mostre ogni anno originali, la passione contagiosa dei club e la cura certosina nella ricerca del dettaglio di artigiani e specialisti nei ricambi - ha spiegato ieri Baccaglini - L'emozione di condividere tutte le sfaccettature del Classic con appassionati provenienti da 46 Paesi ha reso il salone unico nel panorama delle fiere nazionali e internazionali». Tantissimi gli appuntamenti della kermesse. Si segnalano, tra gli altri, oggi alle 12.30 allo stand Asi le premiazioni Spirit of Fiva e Fiva Heritage Hall of Fame. Alle 16 ci sarà la presentazione del libro Peugeot Tipo 3, la prima auto a circolare in Italia con l'autore Fabrizio Taiana che dialoga con Stefano Chiminelli (Libreria Asi), Benedetto Camerana (presidente Mauto) e Mariella Mengozzi (direttore Mauto). Sempre oggi, ma alle 14.30, allo stand Aci è prevista la presentazione della mostra The Golden Age Of Rally. Le grandi sfide a cura della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto Storica. Alle 16.30 la presentazione del volume di Gianni Tonti Reparto corse Lancia a cui partecipa l'autore, insieme ai piloti F1 Riccardo Patrese, Pierluigi Martini, Piercarlo Ghinzani. Imperdibile l'appuntamento di domani alle 12 negli spazi Asi, dove il mitomondiale Giacomo Agostini riceverà il Premio Asi 2022 per il Motorismo storico. Sempre allo stand Aci alle 15 di domani l'appuntamento è con Il futuro dell'automobile storica: defiscalizzazione, circolazione e revisioni.