Con l'auto incastrata tra i binari, 35enne salvato dai poliziotti. L'sos lanciato dall'amica

PADOVA – Resta incastrato con l’auto sulle rotaie, salvato dalla volante della polizia. La chiamata al 113 da parte di una donna per segnalare la volontà di un suo conoscente di farla finita in zona industriale lungo la linea ferroviaria ha fatto immediatamente scattare le ricerche di un 35enne italiano, perlustrando in lungo e in largo la zona indicata. In pochi minuti gli agenti intervenuti hanno rintracciato un’autovettura nella zona di carico e scarico del treno merci, incastrata per metà su una rotaia, con a bordo l’uomo.

APPROFONDIMENTI PAVIA DI UDINE Lorenzo travolto e ucciso da una putrella: choc all'istituto... UDINE Morto durante lo stage, sotto accusa l'alternanza...

Con l'aiuto del personale Trenitalia, gli agenti delle vololanti sono riusciti a spostare la macchina dal binario, portandola al di fuori dell’area ferroviaria, mettendo definitivamente in salvo l’aspirante suicida. Il 35enne, che appariva visibilmente provato, ha raccontato di essere uscito di casa con l’intento di togliersi la vita in quanto afflitto da molte preoccupazioni. Rassicurato dai poliziotti che hanno atteso l’arrivo del 118, è stato poi accompagnato in ospedale per le cure del caso.