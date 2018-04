Golf prende fuoco in autostrada, â€‹conducente l'abbandona e si salva

PADOVA - Auto in fiamme in autostrada, conducente fugge e si mette in salvo. Poco dopo le 12.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 a Padova, all’altezza della stazione di servizio di Limenella in direzione Venezia, per l’incendio di un’auto. Il conducente, mentre correva lungo l’autostrada, ha sentito dei rumori strani, provenienti dal motore, ha accostato in corsia di emergenza ed è sceso, mentre il fumo già usciva dal vano motore. I pompieri accorsi dal comando patavino, hanno spento il rogo, che ha completamente bruciato la Volkswagen Golf. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. L'uomo è salvo e l'auto ìè da buttare.

