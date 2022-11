Atti osceni sul tram, straniero denunciato e colpito da Daspo urbano

Pdova - Nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, la Volante della Polizia è intervenuta sul tram in zona Riviere, in centro a Padova, per la segnalazione di uno straniero che sul tram stava compiendo atti osceni. La Volante, immediatamente intervenuta, ha rintracciato l'uomo, un cittadino senegalese di 59 anni, segnalato sul tram e lo ha portato in Questura. E' stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e nei suoi confronti è stato emesso il provvedimento del Daspo urbano.