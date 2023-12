Maserà. Atti osceni di fronte alle ragazzine al parco, i genitori seguono il maniaco e una delle mamme lo riconosce

MASERÁ (PADOVA) - Aspetta che si avvicinino le ragazzine al parco per mettersi le mani nei pantaloni e compiere atti osceni. Un 42enne di Maserà è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico continuato.

La situazione è venuta alla luce nello scorso ottobre quando alcune adolescenti hanno raccontato cosa accadeva alle loro madri. C'era un uomo che in più occasioni le aspettava fuori da scuola o nel parco, le avvicinava e poi si toccava le parti intime in modo eloquente. Una volta il 42enne aveva desistito solo perché era presente una delle madri. I genitori preoccupati si sono appostati per controllare cosa accadesse e hanno visto tutto: una delle mamme lo ha anche riconosciuto, era un suo vecchio compagno di studi.

I genitori sono andati quindi a chiedere aiuto ai carabinieri di Albignasego che hanno iniziato a perlustrare il parco pubblico. Una volta intercettato il 42enne, è stato portato in caserma. Il Gip, dopo la denuncia, lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese e ai luoghi frequentati dalle stesse, tra cui il parco Cavalieri Vittorio Veneto.