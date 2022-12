PADOVA - Chiude la storica associazione Alvise Cornaro, operativa nell’omonimo liceo padovano, che offriva uno spazio alla cittadinanza per organizzare varie attività a sfondo culturale. La dirigenza del liceo ha infatti deciso di non rinnovare gli accordi con la storica associazione nata vent’anni fa e i membri, anche a fronte di altre difficoltà riscontrate negli ultimi due anni, hanno quindi deciso di fermare le attività.



LA SPIEGAZIONE

«Sede dell’associazione era la biblioteca della scuola – spiega Agata Magnano, ex docente del liceo e firmataria, con più di altre 90 persone, di una lettera per spiegare la sofferta decisione – Uno spazio bello e confortevole, ricco di una notevole quantità di risorse documentarie, tenuta giornalmente aperta anche nel pomeriggio. Vi venivano organizzate varie iniziative come incontri su tematiche culturali, corsi di formazione, cineforum e gruppi di lettura a cui tutti potevano accedere liberamente: oltre a studenti, docenti, genitori e personale scolastico, anche la cittadinanza, che aveva accesso nell’orario non scolastico. L’apertura di questo spazio rivolto a tutti, data la cronica mancanza di personale nelle scuole, era resa possibile proprio dall’impegno dei volontari dell’associazione e di altre associazioni, tra cui Progetto Formazione Continua. Per anni sono stati felicemente inseriti a lavorare in biblioteca anche ex detenuti proposti dalla Cooperativa Altracittà e persone con disabilità proposte dall’Ulss».

«Dal 2020, complice anche il Covid – prosegue la lettera – l’associazione non ha più potuto operare liberamente ed è entrata in collisione con la direzione dell’istituto». Direzione che «mal tollera la presenza dei volontari in orario scolastico – aggiunge Paolo Peranzoni, firmatario e ultimo presidente dell’associazione – I fondatori dell’associazione hanno cercato invano negli ultimi mesi di interloquire con la dirigenza. Il rapporto con i presidi precedenti era infatti sempre stato idilliaco, ma la totalità indisponibilità della nuova preside ha reso la frattura insanabile e così, il 27 novembre 2022, l’associazione è stata ufficialmente chiusa. Ne è quindi conseguita una forte riduzione dell’apertura e delle attività della biblioteca del liceo».



LA PRESA DI POSIZIONE

Ora i soci chiedono a gran voce la riapertura dello spazio, tramite la lettera pubblica che ha già trovato 93 sottoscrittori, tra cui l’ex assessora Chiara Gallani e il sociologo della religione, ed ex docente del Bo, Enzo Pace.

«Ho insegnato per circa vent’anni al liceo scientifico Alvise Cornaro: una scuola aperta, piena di iniziative, attenta all’inclusione e sempre pronta a offrire opportunità al quartiere e a chiunque volesse usufruirne – afferma la ex presidente Agata Magnano San Lio Aliprandi – In coincidenza con il mio pensionamento, nel 2003 è stata fondata l’associazione, formata da ex alunni ed ex insegnanti, il cui principale scopo era affiancare la scuola. È stata, dal mio punto di vista, una grossa perdita: di uno spazio sociale di confronto, arricchimento, condivisione di idee, oltre che all’interno della scuola anche all’esterno. Il mio rammarico concerne la ricaduta sugli alunni, gli adulti e la società tutta, soprattutto in un momento così delicato e difficile per i giovani».