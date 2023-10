MONTEGROTTO TERME - Con una Fiat Panda rubata a Ponte San Nicolò tre ladri, nella notte tra il 29 e il 30 ottobre alle 2,30, sono giunti nel parcheggio dell'area di servizio San Marco Petroli di via Giovanni Falcone a Montegrotto per mettere a segno un furto al bancomat del distributore. Con materiale esplosivo hanno creato l'innesco. La forte deflagrazione sentita a diverse centinaia di metri di distanza non ha però divelto il forziere. I ladri non appena si sono resi conto che il colpo era miseramente fallito sono risaliti sulla Panda e si sono dileguati. Qualche centinaio di metri più distante hanno abbandonato l'utilitaria per fuggire con un secondo mezzo "pulito". L'allarme è scattato immediato, sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Abano per le indagini. Attraverso le immagini della videosorveglianza dell'area di servizio gli inquirenti confidano di raccogliere utili spunti investigativi fondamentali alla cattura della banda. Quello commesso nella notte tra domenica e lunedì è l'ennesimo assalto ad una colonnina self service dei distributori di carburante presenti in provincia di Padova. Si ipotizza che ad agire vi sia sempre la medesima "batteria" criminale. L'ammontare dei danni alla San Marco Petroli è in via di quantificazione.